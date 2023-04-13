"Бавария" отстранила Садио Мане на матч после драки с Лероем Зане
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Форварда ФК "Бавария" Садио Мане отстранили от участия в матче 28-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма", который состоится 15 апреля. Об этом говорится в заявлении на сайте мюнхенцев.
"Это связано с его неправомерным поведением после матча с "Манчестер Сити". Мане также будет оштрафован", — сказано в сообщении.
Как уточняет Bild, 31-летний сенегальский футболист ударил по лицу одноклубника Лероя Зане после матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Лайф напоминает, что "Манчестер Сити" со счётом 3:0 разгромил "Баварию" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится в Мюнхене 19 апреля.