"Бавария" отстранила Садио Мане на матч после драки с Лероем Зане

Форварда ФК "Бавария" Садио Мане отстранили от участия в матче 28-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма", который состоится 15 апреля. Об этом говорится в заявлении на сайте мюнхенцев.

"Это связано с его неправомерным поведением после матча с "Манчестер Сити". Мане также будет оштрафован", — сказано в сообщении.

Как уточняет Bild, 31-летний сенегальский футболист ударил по лицу одноклубника Лероя Зане после матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".