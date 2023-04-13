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13 апреля, 16:09

В России хотят разрешить использовать приложение "Госуслуги" вместо паспорта

Минцифры предложило приравнять к оригиналам документы на "Госуслугах"

В Минцифры предложили приравнять предъявление россиянами документов через приложение "Госуслуги" к предъявлению их оригиналов. Об этом сказано в проекте указа президента.

"Планируется приравнять действия граждан Российской Федерации по предъявлению с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений в электронном виде из документов, удостоверяющих личность, и иных выданных государственными органами документов к действиям по предъявлению оригиналов таких документов", — сказано в проекте.

Изменение будет означать то, что приложение "Госуслуги" можно будет использовать для предъявления государственных документов и подтверждения личности. Этим можно будет пользоваться в МФЦ, при посадке на поезд, покупках в магазинах. Но при этом цифровая версия не заменит оригиналы, они по-прежнему будут действительны.

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Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин распорядился до 1 мая подготовить проект указа о "цифровом паспорте".

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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