В России хотят разрешить использовать приложение "Госуслуги" вместо паспорта

В Минцифры предложили приравнять предъявление россиянами документов через приложение "Госуслуги" к предъявлению их оригиналов. Об этом сказано в проекте указа президента.

"Планируется приравнять действия граждан Российской Федерации по предъявлению с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений в электронном виде из документов, удостоверяющих личность, и иных выданных государственными органами документов к действиям по предъявлению оригиналов таких документов", — сказано в проекте.

Изменение будет означать то, что приложение "Госуслуги" можно будет использовать для предъявления государственных документов и подтверждения личности. Этим можно будет пользоваться в МФЦ, при посадке на поезд, покупках в магазинах. Но при этом цифровая версия не заменит оригиналы, они по-прежнему будут действительны.