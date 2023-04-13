Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Лайфом назвал "чисто политическим жестом" решение американской компании Apple отказаться от закупок вольфрама, тантала и золота в России. По словам парламентария, на нашей стране этот шаг никак не отразится, а вот поклонники яблочной техники явно будут не в восторге от идеи производителя.

"Это чисто политический жест. Для нас ничего не изменится, у нас достаточно других покупателей, и вольфрама, и золота. А вот покупатели техники оплатят поступок Apple из своего кармана. Потому что единственное, чего добьëтся производитель телефонов, — это удорожание продукции. Вряд ли поклонники Apple придут в восторг от этого решения, но очевидно, что компания о них не думает", — сказал нам Толмачёв.