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13 апреля, 19:21

Украине нужно успешное наступление для отчёта перед спонсорами, заявил Буданов

Глава разведки Буданов: Украине нужно успешное наступление, иначе будут вопросы

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его стране нужно показать успех в контрнаступлении, иначе у населения снабжающих Киев стран появятся вопросы. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

"Успех этого наступления крайне необходим... Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — заявил Буданов.

В материале на сайте телеканала отмечается, что, хотя Буданов и признаёт желание налогоплательщиков поддерживающих Украину стран видеть успех Киева на поле боя, он не знает о каких-либо условиях поддержки, выдвинутых Западом.

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Ранее газета Washington Post со ссылкой на "секретные документы" Пентагона писала, что в США не верят в способность украинской армии добиться успехов в результате ранее анонсированного контрнаступления.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Андрей Григорьев
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