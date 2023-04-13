Украине нужно успешное наступление для отчёта перед спонсорами, заявил Буданов
Глава разведки Буданов: Украине нужно успешное наступление, иначе будут вопросы
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его стране нужно показать успех в контрнаступлении, иначе у населения снабжающих Киев стран появятся вопросы. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
"Успех этого наступления крайне необходим... Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — заявил Буданов.
В материале на сайте телеканала отмечается, что, хотя Буданов и признаёт желание налогоплательщиков поддерживающих Украину стран видеть успех Киева на поле боя, он не знает о каких-либо условиях поддержки, выдвинутых Западом.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на "секретные документы" Пентагона писала, что в США не верят в способность украинской армии добиться успехов в результате ранее анонсированного контрнаступления.
Flickr / ВСУ