Украине нужно успешное наступление для отчёта перед спонсорами, заявил Буданов

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его стране нужно показать успех в контрнаступлении, иначе у населения снабжающих Киев стран появятся вопросы. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

"Успех этого наступления крайне необходим... Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", — заявил Буданов.

В материале на сайте телеканала отмечается, что, хотя Буданов и признаёт желание налогоплательщиков поддерживающих Украину стран видеть успех Киева на поле боя, он не знает о каких-либо условиях поддержки, выдвинутых Западом.