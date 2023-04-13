Опрос показал, чего россияне ждут от повсеместной цифровизации

Треть россиян полагают, что роботы и искусственный интеллект (ИИ) смогут заменить людей в большинстве или во всех профессиях. Таковы результаты опроса, проведённого Центром исследований и технологических инноваций (СИТИ) факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

"Россияне не ожидают тотальной замены человеческого труда. Только 33% опрошенных считают, что роботы и ИИ заменят людей в большинстве или во всех профессиях. Почти половина (47%) полагают, что таких профессий будет меньшинство, а 17%, что вообще не смогут заменить. Причём именно "помогающие" и "креативные" профессии (медики, педагоги, учёные) всё-таки останутся человеку", — рассказали там.

Опрос в целом продемонстрировал оптимизм россиян в этом вопросе, отметили исследователи. Так, более четверти участников исследования (26%) готовы к созданию своей цифровой копии. А около 60% респондентов позитивно оценивают роль, которую цифровые технологии будут играть в будущем, и в крупных городах таких больше.

Участники опроса среди плюсов цифровизации выделили повышение качества повседневной жизни, безграничные возможности общения с близкими, модернизацию производства, развитие онлайн-торговли. А ещё за счёт глобального доступа к информации и культуре люди становятся более открытыми новому.