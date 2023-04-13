В центре Москвы кусок штукатурки упал на голову двум девушкам

В центре Москвы на улице Земляной вал в Басманном районе пострадали две девушки — им на голову упал кусок штукатурки.

Последствия обрушения штукатурки в центре Москвы. Видео © Mash

Как стало известно Лайфу, элементы здания упали на идущих девушек с высоты четвёртого этажа. Судя по видео с места ЧП, штукатурка отвалилась от основания одного из балконов. Прибывшие медики скорой помощи осмотрели пострадавших и отвезли в больницу.