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13 апреля, 20:43

В центре Москвы кусок штукатурки упал на голову двум девушкам

В центре Москвы на улице Земляной вал в Басманном районе пострадали две девушки — им на голову упал кусок штукатурки.

Последствия обрушения штукатурки в центре Москвы. Видео © Mash

Как стало известно Лайфу, элементы здания упали на идущих девушек с высоты четвёртого этажа. Судя по видео с места ЧП, штукатурка отвалилась от основания одного из балконов. Прибывшие медики скорой помощи осмотрели пострадавших и отвезли в больницу.

Соня из "Бобрёнка": Штукатурка упала прямо на мальчика, но у него оказалась крепкая голова

Соня из "Бобрёнка": Штукатурка упала прямо на мальчика, но у него оказалась крепкая голова

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковной Электростали, на улице Восточной, мужчина разбился насмерть, спускаясь с балкона по простыне.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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