КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 21:38

СК проверит сведения об издевательствах хирурга ВСУ над российским пленными

Следственный комитет РФ намерен проверить сведения о возможных преступлениях против российских военнослужащих на Украине. Соответствующее распоряжение дано главой ведомства Александром Бастрыкиным. Причиной этому послужило видео в соцсетях, на котором мужчина, назвавшийся хирургом украинской полевой медслужбы, признался в неоднократных издевательствах над российскими военнослужащими.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкиным дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Появились доказательства причастности лидеров Украины к геноциду жителей Донбасса

Появились доказательства причастности лидеров Украины к геноциду жителей Донбасса

Ранее в соцсетях завирусилась запись, на которой украинец признаётся в жестоких издевательствах над пленными бойцами ВС РФ. Он похвастался, что изымает у них органы без обезболивающих и "балдеет от этого".

Обложка ©

Соцсети

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • СК РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров