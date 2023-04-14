СК проверит сведения об издевательствах хирурга ВСУ над российским пленными

Следственный комитет РФ намерен проверить сведения о возможных преступлениях против российских военнослужащих на Украине. Соответствующее распоряжение дано главой ведомства Александром Бастрыкиным. Причиной этому послужило видео в соцсетях, на котором мужчина, назвавшийся хирургом украинской полевой медслужбы, признался в неоднократных издевательствах над российскими военнослужащими.

" Председателем Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкиным дано поручение Главному военному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по данному факту ", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в соцсетях завирусилась запись, на которой украинец признаётся в жестоких издевательствах над пленными бойцами ВС РФ. Он похвастался, что изымает у них органы без обезболивающих и "балдеет от этого".