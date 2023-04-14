КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 22:16

ВСУ выпустили 14 ракет HIMARS по Рубежному и Троицкому

Вооружённые силы Украины выпустили 14 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Рубежному и Троицкому в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его информации, американские РСЗО украинские военные применили в 19:10 и 20:00 мск 13 апреля. Было выпущено 12 реактивных снарядов по Рубежному и два — по Троицкому. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

ВСУ в Вербное воскресенье нанесли удар по Пологам по указке кураторов из США

ВСУ в Вербное воскресенье нанесли удар по Пологам по указке кураторов из США

Напомним, ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд. ВСУ получат от Вашингтона боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды.

Обложка ©

Wikipedia / Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров