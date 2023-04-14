ВСУ выпустили 14 ракет HIMARS по Рубежному и Троицкому
Вооружённые силы Украины выпустили 14 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Рубежному и Троицкому в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По его информации, американские РСЗО украинские военные применили в 19:10 и 20:00 мск 13 апреля. Было выпущено 12 реактивных снарядов по Рубежному и два — по Троицкому. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Напомним, ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд. ВСУ получат от Вашингтона боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды.