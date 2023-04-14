Производитель пива Bud Light потерял 5 млрд долларов после рекламы с трансгендером
Трансгендер Дилан Малвани. Фото © Джей Си Оливера / Getty Images
Компания Anheuser-Busch лишилась свыше 5 млрд долларов рыночной капитализации из-за того, что её бренд Bud Light снял рекламу с трансгендером Дилан Малвани — актрисой и комиком, имеющей 10,8 млн подписчиков в TikTok.
Реклама пива Bud Light с участием Дилан Малвани. Видео © @dylanmulvaney
Как пишет Daily Mail, после появления рекламы, в которой Малвани пьёт пиво Bud Light, в Америке начали стремительно падать продажи продукции этой марки. Более того, американцы в соцсетях выступают за то, чтобы этот напиток больше никто не покупал. По данным СМИ, в соцсетях замечены "миллионы" хештегов в соцсети TikTok, призывающих бойкотировать пиво Bud, и "тысячи" подобных в "Твиттере". В свою очередь, в барах заявляют о том, что заказывать это пиво стали на 50–70% меньше посетителей. Основная претензия людей — вовлечение их любимого пива в модную политическую повестку.
Ранее компания Nike тоже наняла трансгендера Дилан Малвани для рекламы женской спортивной одежды. Это очередное продвижение идеи толерантности также восприняли в штыки на Западе.