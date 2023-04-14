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14 апреля, 01:01

Производитель пива Bud Light потерял 5 млрд долларов после рекламы с трансгендером

<p>Трансгендер Дилан Малвани. Фото © Джей Си Оливера / Getty Images</p>

Трансгендер Дилан Малвани. Фото © Джей Си Оливера / Getty Images

Компания Anheuser-Busch лишилась свыше 5 млрд долларов рыночной капитализации из-за того, что её бренд Bud Light снял рекламу с трансгендером Дилан Малвани — актрисой и комиком, имеющей 10,8 млн подписчиков в TikTok.

Реклама пива Bud Light с участием Дилан Малвани. Видео © @dylanmulvaney

Как пишет Daily Mail, после появления рекламы, в которой Малвани пьёт пиво Bud Light, в Америке начали стремительно падать продажи продукции этой марки. Более того, американцы в соцсетях выступают за то, чтобы этот напиток больше никто не покупал. По данным СМИ, в соцсетях замечены "миллионы" хештегов в соцсети TikTok, призывающих бойкотировать пиво Bud, и "тысячи" подобных в "Твиттере". В свою очередь, в барах заявляют о том, что заказывать это пиво стали на 50–70% меньше посетителей. Основная претензия людей — вовлечение их любимого пива в модную политическую повестку.

Проигравшая трансгендеру российская боксёрша: Возможно, я могла бы выйти в финал

Проигравшая трансгендеру российская боксёрша: Возможно, я могла бы выйти в финал

Ранее компания Nike тоже наняла трансгендера Дилан Малвани для рекламы женской спортивной одежды. Это очередное продвижение идеи толерантности также восприняли в штыки на Западе.

Анатолий Симоненко
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