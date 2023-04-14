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14 апреля, 02:04

Житель Камчатки умер на остановке в ожидании автобуса

В Петропавловске-Камчатском мужчина скончался на автобусной остановке. Это произошло неподалёку от рынка на 6-м километре. Жителю региона стало плохо, он даже успел вызвать скорую.

"Когда медики приехали, он уже умер. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Личность мужчины устанавливается. У него обнаружены травмы, которые, по предварительным данным, не носят криминального характера", — рассказали ИА "Кам 24" в пресс-службе местного управления МВД.

Предполагается, что мужчина ударился головой при падении.

В Петербурге подросток скончался в собственной кровати

В Петербурге подросток скончался в собственной кровати

Ранее в Воронеже шестимесячная девочка умерла после того, как выпала из рук матери. Всё произошло после того, как женщина, покормив ребёнка, выронила его.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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