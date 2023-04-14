Житель Камчатки умер на остановке в ожидании автобуса

В Петропавловске-Камчатском мужчина скончался на автобусной остановке. Это произошло неподалёку от рынка на 6-м километре. Жителю региона стало плохо, он даже успел вызвать скорую.

"Когда медики приехали, он уже умер. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Личность мужчины устанавливается. У него обнаружены травмы, которые, по предварительным данным, не носят криминального характера", — рассказали ИА "Кам 24" в пресс-службе местного управления МВД.

Предполагается, что мужчина ударился головой при падении.