Из-за "музыкантов-заложников" разгорелся скандал между Киевом и Лондоном

Между Киевом и Лондоном вспыхнул скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра. Последним не дали британские визы. О произошедшем написал обозреватель Guardian Хелен Пидд. Артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, причём их программа рекламировалась на сайте британского правительства в качестве примера британо-украинских отношений.

"Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было всё равно", — рассказал исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который был организатором турне.

Он обратился к министру культуры Британии Люси Фрейзер, призвав её уйти в отставку. По его словам, те, кто ответственен за это происшествие, должны быть привлечены к ответственности. Он подчеркнул, что группы, музыканты и оркестры впредь не поедут в Великобританию, так как будут опасаться, что им не позволят пересечь границу.

Оркестр должен был дать первый концерт в Портсмуте 1 апреля, но к тому моменту у музыкантов не было разрешения на въезд в Британию. Они провели неделю в Париже, а спустя два дня после начала тура узнали, что должны заплатить 15 000 евро за экстренную визу.

По словам Бизиля, Великобритания "удерживала оркестр в заложниках" во Франции, что обошлось компании в сто тысяч евро, в которые входят, помимо прочего, гонорары и расходы на проживание. Британские власти молчат о произошедшем.