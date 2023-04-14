Судимого за экстремизм жителя Крыма обвинили в попытке госизмены

В Крыму жителя Алушты обвинили в приготовлении к государственной измене, а также участии в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из уголовного дела, поступившего в Южный окружной военный суд.

По информации агентства, судебное заседание назначено на 18 апреля. Мужчину зовут Альберт Круглов, он проходит по уголовным статьям "Приготовление к госизмене" и "Участие в деятельности террористической организации".

Причём Круглов уже был судим. В июне 2019 года в Алуште его признали виновным в незаконном изготовлении взрывных устройств, а также публичных призывах к экстремизму. Приговорён мужчина был к 1 году и 8 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 60 тысяч рублей.

В июле 2018 года дома у Круглова нашли два самодельных взрывных устройства, замаскированных под термос и бутылку. А в соцсетях он, будучи язычником, призывал к насилию в отношении представителей другой веры.