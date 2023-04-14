В "Твиттере" разрешили публиковать гигантские сообщения
Twitter увеличил максимальный размер сообщения до 10 тысяч символов
Американская социальная сеть "Твиттер", купленная миллиардером Илоном Маском, увеличила максимальный объём сообщения. Если изначально было разрешено публиковать до 140 символов, затем 240, четыре тысячи, то теперь — десять тысяч. Об этом сообщается на странице Twitter Write.
Также администрация соцсети разрешила форматировать шрифт, однако всё это будет доступно только по подписке Twitter Blue, то есть в платной версии.
"Мы улучшаем возможности письма и чтения в "Твиттере"! С сегодняшнего дня "Твиттер" поддерживает сообщения длиной до десяти тысяч символов с возможностью форматирования текста жирным шрифтом или курсивом", — заявили в Twitter Write.
А ранее Илон Маск объявил о решении запустить в "Твиттере" программу монетизации пользовательского контента. Об этом он написал на своей странице, которая теперь самая популярная в его соцсети.
Агентство "Москва"