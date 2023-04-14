В "Твиттере" разрешили публиковать гигантские сообщения

Американская социальная сеть "Твиттер", купленная миллиардером Илоном Маском, увеличила максимальный объём сообщения. Если изначально было разрешено публиковать до 140 символов, затем 240, четыре тысячи, то теперь — десять тысяч. Об этом сообщается на странице Twitter Write.

Также администрация соцсети разрешила форматировать шрифт, однако всё это будет доступно только по подписке Twitter Blue, то есть в платной версии.

"Мы улучшаем возможности письма и чтения в "Твиттере"! С сегодняшнего дня "Твиттер" поддерживает сообщения длиной до десяти тысяч символов с возможностью форматирования текста жирным шрифтом или курсивом", — заявили в Twitter Write.