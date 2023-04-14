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Опубликовано 14 апреля 2023, 04:08

Российские военные разбили три опорника ВСУ в ДНР

Три ротных опорника ВСУ уничтожены группировкой "Юг" у Звановки

Группировка "Юг" Вооружённых сил России уничтожила три украинских ротных опорных пункта. Их занимала 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ Украинской армии в районе Звановки, что на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

"В районе населённого пункта Звановка артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины", приводит РИА "Новости" его слова.

По словам Бигмы, в результате противник понёс потери как в личном составе, так и в технике.

А ещё артиллеристы группировки "Юг" при контрбатарейной борьбе уничтожили 120-миллиметровый миномёт ВСУ и три артиллерийских орудия. Это удалось у Верхнекаменского.

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Андрей Григорьев
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