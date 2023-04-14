Суд обязал экс-депутата Госдумы выплатить 345 миллионов рублей

Приморский краевой суд обязал экс-депутата Госдумы Василия Усольцева выплатить 345 миллионов рублей, которые он незаконно присвоил. Соответствующий иск против него был подан Прокуратурой Приморского края. В ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока постановил обратить в доход государства присвоенную Усольцевым сумму, в связи с чем ответчик подал апелляционную жалобу в краевой суд.

"В связи с выявленными процессуальными нарушениями гражданская коллегия Приморского краевого суда перешла к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. 14 апреля 2023 года исковые требования прокурора удовлетворены", — подтвердили ТАСС в суде. Решение вступило в законную силу.

Установлено, что Усольцев, будучи депутатом, лично и через подконтрольные ему организации занимался коммерческой деятельностью в Приморье. Так, он учредил ряд юридических лиц, через которые с 2001 по 2011 год приобрёл около 420 миллионов акций ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл". Затем провёл обмен и продажу акций, а полученный доход скрывал от декларирования и контроля.