Почему Apple не отказалась от российского золота для производства iPhone Оглавление Уход Apple из России Что нужно для производства айфона Реальная цена iPhone Даже если компания официально отказывается от налаженных поставок необходимого для производства сырья, она всегда может получить его через "чёрный ход". 3227 3227 Продажа смартфонов компании Apple. Обложка © ТАСС / Владислав Шатило

Специалисты, близкие к сфере драгоценных и редких металлов, отмечают, что на мировом рынке не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. И если громко хлопнуть дверью и заявить о своём отказе от покупки ресурсов у "неэкологичных" импортёров, не исключено, что в реальности эти закупки будут продолжены и даже увеличены.

Уход Apple из России

13 апреля компания Apple официально отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота, необходимых для производства микросхем. В документе, опубликованном компанией, говорится, что этот шаг продиктован политическими соображениями и под давлением Правительства США.

При этом уже здесь присутствует компромисс: Apple не разорвала начисто отношения с российским производителем, а ограничила круг поставщиков металлургическим предприятием "Молирен" в Московской области.

Iphone 12. Фото © Shutterstock

Конечно, по сравнению с 2015 годом, когда Apple наладила сотрудничество примерно с одиннадцатью российскими предприятиями, это ощутимая потеря, и всё же, как станет ясно дальше, всё не столь драматично.

Также, по данным Bloomberg, Apple перенесла часть производства из КНР в Индию, чтобы ослабить зависимость от "недружественного" Китая.

Что нужно для производства айфона

Согласно различным отчётам, Apple использовала приобретённые в РФ металлы для производства Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple TV, а также дисплеев и аксессуаров. В производственном цикле редкие и драгоценные металлы занимают ключевое место.

Золото — используется при покрытии контактов в устройствах Apple.

— используется при покрытии контактов в устройствах Apple. Тантал — в производстве конденсаторов.

— в производстве конденсаторов. Вольфрам — для легирования стали.

Согласно открытым источникам, Apple сотрудничала с рядом предприятий-поставщиков из РФ, включая Новосибирский аффинажный завод, ОАО "Уралэлектромедь" из Верхней Пышмы, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, ОАО "Соликамский магниевый завод", Новосибирский оловянный комбинат, ООО "Молирен".

Iphone 13 mini, Iphone 13, Iphone 13 Pro. Фото © Shutterstock

По оценке экспертов, российские предприятия поставляли в США порядка 200 тонн вольфрама и не менее 10 тонн золота в год. Поставки одного только вольфрамового концентрата из России в 2021 году обошлись США примерно в три миллиона долларов.

Несмотря на внушительные для простого потребителя суммы, это ниже, чем в среднем по рынку. Прежде чем перейти к основной части, следует отметить, что, скорее всего, определённый запас российских металлов у Apple всё-таки накоплен.

— Рынок редких металлов достаточно закрытый. Нужно понимать глобальный спрос и предложение, запасы, потому что никто не торгует с колёс. Сначала металл едет на Лондонскую биржу металлов или куда-то ещё и может лежать годами на складе, — отметил в беседе с Лайфом экономист Денис Ракша.

Но сколько реальных запасов таких металлов у Apple, сейчас никто сказать не может. Значит, вопрос с поисками поставщиков такого сырья остаётся открытым. Тем более в отдалённой перспективе.

Реальная цена iPhone

По словам экспертов, официально компания Apple может компенсировать разрыв с российскими поставщиками китайскими и индийскими игроками на этом рынке. Однако есть нюанс.

К примеру, Китай сегодня — основной покупатель российских редких и драгоценных металлов. В августе 2022-го экспорт золота из России в Китай вырос в восемь раз, а по сравнению с июлем 2021-го — в 50 раз.

Известно также, что китайские фирмы в дальнейшем перепродают сырьё на различные фабрики, в том числе и на американские. Значит, через реэкспорт российские золото, тантал и вольфрам рано или поздно всё равно будут попадать к Apple. Только по гораздо большей цене, что, вероятно, в скором времени может отразиться на цене флагманского продукта компании — смартфона iPhone.

Продукция Apple в магазине. Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Другая тонкость состоит в том, что у Apple не налажено собственное производство электронных устройств и делает она это через партнёров. В частности, через тайваньские компании Foxconn, Quanta, Compal и Inventec, которые теоретически также могут закупать российские металлы и наверняка могут тоже использовать схему реэкспорта. Специалисты не исключают и вариант с реэкспортом российских металлов через Индию или Казахстан.

Схема может работать довольно просто. Соликамский магниевый завод — один из крупнейших поставщиков тантала, напрямую с Apple (и Samsung) никогда не взаимодействовал. Основным партнёром завода считается казахстанский Ульбинский металлургический завод, куда оксид тантала отправляется из России на переработку, и уже оттуда товар может попадать на производства американской корпорации.

Поэтому, несмотря на официальный отказ Apple от российских золота, тантала и вольфрама, компания, скорее всего, продолжит использовать в производстве материалы с отечественных предприятий и, вполне возможно, нарастит его закупки, потому что найти сопоставимую по цене альтернативу сложно. Таким образом, заявление Apple носит скорее политический, чем экономический характер. Ранее Лайф писал о том, почему компаниям "Боинг" и "Эйрбас", решившимся на подобный шаг, трудно отказаться от российского титана.

Авторы Евгений Жуков