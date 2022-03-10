Не только водка и нефть: Топ российских брендов, которые популярны за рубежом Часто можно услышать, что Россия — это только газ, углеводороды и лес, но это далеко не так. Многие российские компании давно вышли на международный рынок и завоевали любовь иностранного потребителя. 9 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

На фоне заявлений о том, что некоторые зарубежные компании собираются прекратить работу в России, неожиданное заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. Недавно он заявил, что без участия России прочный мир построить не удастся, поскольку "такие правила диктует история и география". Помимо того что Россия много лет является надёжным партнёром для европейских компаний и рынков, страна прочно интегрирована в мировую экономику и культуру. Некоторые крупные бренды, давно известные российским покупателям, созданы и превращены в успешный бизнес стараниями российских бизнесменов.

Тяжёлая промышленность, ВПК, энергоресурсы

Начать стоит всё-таки с тяжёлой артиллерии рынка. Даже тут понятно, что нефтью всё не исчерпывается. "Трансмашхолдинг" и "Синара" — крупнейшие производители подвижного состава. "Трансмашхолдинг" стабильно занимает лидирующие места в мировом рейтинге. Машиностроительная компания "Уралвагонзавод", входящая в состав "Ростеха", — один из мировых лидеров по производству танков. Также в 2012 году "Уралвагонзавод" выпустил 28 тысяч вагонов, поставив тем самым мировой рекорд. Ещё один гигант вагоностроения — "Объединённая вагонная компания" (ОВК), на долю которой, по разным оценкам, приходится 17% мирового производства.

Компания "Транзас Навигатор", которая выпускает навигационные системы, — беспрецедентный случай конкурентоспособности. Их аппаратура стоит на тринадцати тысячах судов как коммерческих, так и на патрульных и военных в нескольких сотнях стран. Ещё 205 навигаторов несут службу в 100 портах 55 стран. Чего только стоит авианосец "Шарль де Голль", на котором установлены российские электронные карты.

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Компания "Волга-Днепр" — ещё один мастодонт международного рынка. На ней — 50% мирового рынка авиаперевозок уникальных и сверхтяжёлых грузов. На "Росатом" приходится 67% мирового строительства АЭС. На долю "Газпрома" — 12% мировой и 66% российской добычи газа. По итогам 2019 года российская компания КамАЗ занимает 16-е место в мировом топе главных производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Горнодобывающая и металлургическая компания "Евраз" помимо России имеет активы в Америке, Канаде, Италии, Чехии, Казахстане. Это мировой лидер по производству стали, рельсов, а также самого редкого на планете чёрного металла ванадия, жизненно необходимого для нормального функционирования аэрокосмической, оборонной, энергетической и других сфер.

Концерн "Алмаз-Антей", производящий системы воздушно-космической обороны, в 2021 году попал в топ-100 самых доходных военных корпораций в мире. Статистика была опубликована в авторитетном издании Defense News. Группа компаний "Калашников" не нуждается в особом представлении. Это общепризнанный бренд, до сих пор не превзойдённый по ряду показателей. АК занесён в Книгу рекордов Гиннесса и имеет ряд клонов в Польше, Болгарии, Румынии и других странах.

Особое место занимают российские компании в мировом рейтинге полупроводников и нанотрубок. На долю компании "Монокристалл" приходится 47% мирового производства искусственных сапфиров. Также не стоит забывать, что эта компания — лидер по производству алюминиевых и серебряных паст, играющих важную роль для мировой солнечной энергетики. Компания OCSiAl производит 90% мирового рынка одностенных углеродных трубок и модификаторов на их основе. Важно отметить, что всё производится по собственным уникальным наработкам.

IT-компании и IT-технологии

Уже ни для кого не секрет, что Россия — один из крупных игроков в сфере информационных технологий и онлайн-площадок. Как показывает опыт предыдущих санкционных мероприятий Запада, этот сегмент способен приспосабливаться к новым условиям. Российская IT-сфера была готова к ограничениям заранее, а узнаваемые бренды работают много лет: "Лаборатория Касперского", Doctor Web, "Айтеко", "Яндекс", Ozon, Mail.ru, Avito, 1С, Lamoda, HeadHunter, "Циан", "СКБ Контур", Positive Technologies, "Тензор" и многие другие входят в список Forbes.

Продукты оптом

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В 2021 году, по данным ITC Trademap и UN Comtrade, Россия опередила Швейцарию, войдя в десятку мировых экспортёров шоколада. Российские сладости поставляются в 92 страны мира. Например, российская кондитерская компания "Красный Октябрь" хорошо знакома европейским покупателям. Производитель соусов, кетчупов и джемов Mr.Ricco у некоторых потребителей стойко ассоциируется с Италией. Но это российский бренд, и в 2020 году он вошёл в десятку мировых производителей по версии Best Brands — 2020. Точно так же обстоит дело с брендом Casademont, производящим колбасы. Он стойко ассоциируется с родиной хамона Испанией, но на самом деле является российским игроком, работающим в сегменте premium и производящим сыровяленую колбасу по испанским технологиям.

Также с Испанией ассоциируется продукция компании Milagro. Это одна из самых продаваемых марок, как и продукция российской компании Jardin, специализирующейся на производстве кофе класса premium. Пару слов о чае. Curtis — торговая марка компании "Май" — составляет конкуренцию продукции Dilmah, Ahmad и других зарубежных компаний. Торговая марка Greenfield компании "Орими Трейд" также создаёт высококонкурентный продукт как для российского, так и для мирового рынка и пользуется спросом в странах Прибалтики, ЕС, Японии и ряде других.

Одежда и обувь

Многие бренды в торговых центрах — российские. Хотя они могут звучать на западный лад. К примеру, компания Gloria Jeans, продажи которой по версии Forbes превышают пять миллиардов рублей в год. Обувной бренд Carlo Pazolini ассоциируется со знойной Италией, но на самом деле это российская обувь и торговая марка, созданная в далёком 1990 году. Ralf Ringer — бывший торговый дом "Белка". Производит обувь, популярную в России и за рубежом, а также специализируется на выпуске оборудования для создания обуви. Лауреат премии "Бренд года/EFFIE". К другим российским брендам, специализирующимся на производстве текстиля и обуви, относятся Oodji, Befree, Love Republic и Zarina, Sela, Meucci, Incity, Mascotte, Cocco Bello, Tervolina, Alba, TJ Collection, Chester, Carnaby, Eli’n’son и производитель детской одежды Little Star.

Косметика и средства личной гигиены

В последние годы эксперты не раз замечали, что российские косметические бренды потеснили транснациональные компании не только на внутреннем рынке страны, но и начали выходить за рубеж. Нарекания по поводу непрезентабельности отечественной косметики и слабом маркетинге ушли в прошлое — сегодня на полках магазинов российский продукт стоит рядом с известными европейскими марками. Бренд Faberlic входит в мировой рейтинг косметических компаний по версии журнала Women's Wear Daily. Компания Berezka Lab специализируется на сегменте органической косметики. Пользуется спросом в России и за рубежом продукция брендов Eva Mosaic, Art Visage, Pure Love, Irushka, Planeta Organica.

Фото © ТАСС / Артём Коротаев

В сегменте средств для обработки полости рта российский производитель также шагнул вперёд. Splat входит в топ-30 быстрорастущих брендов. Тюбики с зубной пастой, произведённой под этой маркой, стоят в ванных комнатах потребителей более 40 стран. В своё время производитель выдержал конкуренцию с компаниями Colgate и Blend-a-med и укрепил свои позиции на рынке.

R.O.C.S. — это также российская марка, принадлежащая WDS Company, входящей, в свою очередь, в состав компании "Диарси". Продукция экспортируется в 55 стран мира, а с 2020 года компания стала крупным игроком на мировом рынке интернет-торговли.

Мультфильмы, сериалы, кино

Отечественная анимация — на высоком уровне с незапамятных времён. Зарубежному зрителю нравятся "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок" Юрия Норштейна. Как написал один пользователь ресурса IMDb:

"Я сам из Венгрии, и всё восточноевропейское мне очень близко. Гораздо ближе, чем американское или японское анимационное искусство".

Фото © Студия "Мельница"

Любовья японцев к "Чебурашке" — притча во языцех, но не отстаёт и современное производство. Одна из самых известных российских студий — "Анимаккорд". Здесь создают популярнейший мультсериал "Маша и Медведь", который называют также YouTube-феноменом (55 млрд просмотров). Этот мультик переведён на 25 языков в 100 странах мира. Продукт российской студии "Мельница" — мультфильм "Лунтик" транслируют в Финляндии, Венгрии, Сербии. Очень он любим и таиландской детворой. Студия "Петербург" — производитель мультфильма "Смешарики". В 2016 году американская компания Shout! Factory выкупила права на показ мультика на территории своей страны. Там он известен под вывеской Kikoriki. "Смешарики" переведены на 15 языков, их любят в 60 странах мира. Ещё один феномен — мультсериал "Фиксики" студии "Аэроплан" и продюсерской компании "Рики". В 2016 году он был включён в американскую образовательную программу для учащихся начальных классов Discovery Education.

Взрослая кинопродукция российских компаний также востребована за рубежом. Стриминговые сервисы часто покупают российские сериалы и фильмы. Компания Sreda — создатель сериала "Метод" (его ещё сравнивают с "Декстером"). Также в мировые топы входят проекты "Триггер", "Мажор", "Заступники" и другие продукты. Бренд "Марс Медиа Энтертейнмент" — создатель сериала "Золотая Орда", который пришёлся по душе зарубежному зрителю, ценящему исторические драмы.

Как быстро российские товары смогут заменить продукцию ушедших западных компаний? Во многих товарных группах это уже произошло Понадобится несколько месяцев Некоторые товары пока трудно заменить

Авторы Евгений Жуков