Не только водка и нефть: Топ российских брендов, которые популярны за рубежом
Часто можно услышать, что Россия — это только газ, углеводороды и лес, но это далеко не так. Многие российские компании давно вышли на международный рынок и завоевали любовь иностранного потребителя.
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На фоне заявлений о том, что некоторые зарубежные компании собираются прекратить работу в России, неожиданное заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. Недавно он заявил, что без участия России прочный мир построить не удастся, поскольку "такие правила диктует история и география". Помимо того что Россия много лет является надёжным партнёром для европейских компаний и рынков, страна прочно интегрирована в мировую экономику и культуру. Некоторые крупные бренды, давно известные российским покупателям, созданы и превращены в успешный бизнес стараниями российских бизнесменов.
Тяжёлая промышленность, ВПК, энергоресурсы
Начать стоит всё-таки с тяжёлой артиллерии рынка. Даже тут понятно, что нефтью всё не исчерпывается. "Трансмашхолдинг" и "Синара" — крупнейшие производители подвижного состава. "Трансмашхолдинг" стабильно занимает лидирующие места в мировом рейтинге. Машиностроительная компания "Уралвагонзавод", входящая в состав "Ростеха", — один из мировых лидеров по производству танков. Также в 2012 году "Уралвагонзавод" выпустил 28 тысяч вагонов, поставив тем самым мировой рекорд. Ещё один гигант вагоностроения — "Объединённая вагонная компания" (ОВК), на долю которой, по разным оценкам, приходится 17% мирового производства.
Компания "Транзас Навигатор", которая выпускает навигационные системы, — беспрецедентный случай конкурентоспособности. Их аппаратура стоит на тринадцати тысячах судов как коммерческих, так и на патрульных и военных в нескольких сотнях стран. Ещё 205 навигаторов несут службу в 100 портах 55 стран. Чего только стоит авианосец "Шарль де Голль", на котором установлены российские электронные карты.
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Компания "Волга-Днепр" — ещё один мастодонт международного рынка. На ней — 50% мирового рынка авиаперевозок уникальных и сверхтяжёлых грузов. На "Росатом" приходится 67% мирового строительства АЭС. На долю "Газпрома" — 12% мировой и 66% российской добычи газа. По итогам 2019 года российская компания КамАЗ занимает 16-е место в мировом топе главных производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Горнодобывающая и металлургическая компания "Евраз" помимо России имеет активы в Америке, Канаде, Италии, Чехии, Казахстане. Это мировой лидер по производству стали, рельсов, а также самого редкого на планете чёрного металла ванадия, жизненно необходимого для нормального функционирования аэрокосмической, оборонной, энергетической и других сфер.
Концерн "Алмаз-Антей", производящий системы воздушно-космической обороны, в 2021 году попал в топ-100 самых доходных военных корпораций в мире. Статистика была опубликована в авторитетном издании Defense News. Группа компаний "Калашников" не нуждается в особом представлении. Это общепризнанный бренд, до сих пор не превзойдённый по ряду показателей. АК занесён в Книгу рекордов Гиннесса и имеет ряд клонов в Польше, Болгарии, Румынии и других странах.
Особое место занимают российские компании в мировом рейтинге полупроводников и нанотрубок. На долю компании "Монокристалл" приходится 47% мирового производства искусственных сапфиров. Также не стоит забывать, что эта компания — лидер по производству алюминиевых и серебряных паст, играющих важную роль для мировой солнечной энергетики. Компания OCSiAl производит 90% мирового рынка одностенных углеродных трубок и модификаторов на их основе. Важно отметить, что всё производится по собственным уникальным наработкам.
IT-компании и IT-технологии
Уже ни для кого не секрет, что Россия — один из крупных игроков в сфере информационных технологий и онлайн-площадок. Как показывает опыт предыдущих санкционных мероприятий Запада, этот сегмент способен приспосабливаться к новым условиям. Российская IT-сфера была готова к ограничениям заранее, а узнаваемые бренды работают много лет: "Лаборатория Касперского", Doctor Web, "Айтеко", "Яндекс", Ozon, Mail.ru, Avito, 1С, Lamoda, HeadHunter, "Циан", "СКБ Контур", Positive Technologies, "Тензор" и многие другие входят в список Forbes.
Продукты оптом
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В 2021 году, по данным ITC Trademap и UN Comtrade, Россия опередила Швейцарию, войдя в десятку мировых экспортёров шоколада. Российские сладости поставляются в 92 страны мира. Например, российская кондитерская компания "Красный Октябрь" хорошо знакома европейским покупателям. Производитель соусов, кетчупов и джемов Mr.Ricco у некоторых потребителей стойко ассоциируется с Италией. Но это российский бренд, и в 2020 году он вошёл в десятку мировых производителей по версии Best Brands — 2020. Точно так же обстоит дело с брендом Casademont, производящим колбасы. Он стойко ассоциируется с родиной хамона Испанией, но на самом деле является российским игроком, работающим в сегменте premium и производящим сыровяленую колбасу по испанским технологиям.
Также с Испанией ассоциируется продукция компании Milagro. Это одна из самых продаваемых марок, как и продукция российской компании Jardin, специализирующейся на производстве кофе класса premium. Пару слов о чае. Curtis — торговая марка компании "Май" — составляет конкуренцию продукции Dilmah, Ahmad и других зарубежных компаний. Торговая марка Greenfield компании "Орими Трейд" также создаёт высококонкурентный продукт как для российского, так и для мирового рынка и пользуется спросом в странах Прибалтики, ЕС, Японии и ряде других.
Одежда и обувь
Многие бренды в торговых центрах — российские. Хотя они могут звучать на западный лад. К примеру, компания Gloria Jeans, продажи которой по версии Forbes превышают пять миллиардов рублей в год. Обувной бренд Carlo Pazolini ассоциируется со знойной Италией, но на самом деле это российская обувь и торговая марка, созданная в далёком 1990 году. Ralf Ringer — бывший торговый дом "Белка". Производит обувь, популярную в России и за рубежом, а также специализируется на выпуске оборудования для создания обуви. Лауреат премии "Бренд года/EFFIE". К другим российским брендам, специализирующимся на производстве текстиля и обуви, относятся Oodji, Befree, Love Republic и Zarina, Sela, Meucci, Incity, Mascotte, Cocco Bello, Tervolina, Alba, TJ Collection, Chester, Carnaby, Eli’n’son и производитель детской одежды Little Star.
Косметика и средства личной гигиены
В последние годы эксперты не раз замечали, что российские косметические бренды потеснили транснациональные компании не только на внутреннем рынке страны, но и начали выходить за рубеж. Нарекания по поводу непрезентабельности отечественной косметики и слабом маркетинге ушли в прошлое — сегодня на полках магазинов российский продукт стоит рядом с известными европейскими марками. Бренд Faberlic входит в мировой рейтинг косметических компаний по версии журнала Women's Wear Daily. Компания Berezka Lab специализируется на сегменте органической косметики. Пользуется спросом в России и за рубежом продукция брендов Eva Mosaic, Art Visage, Pure Love, Irushka, Planeta Organica.
Фото © ТАСС / Артём Коротаев
В сегменте средств для обработки полости рта российский производитель также шагнул вперёд. Splat входит в топ-30 быстрорастущих брендов. Тюбики с зубной пастой, произведённой под этой маркой, стоят в ванных комнатах потребителей более 40 стран. В своё время производитель выдержал конкуренцию с компаниями Colgate и Blend-a-med и укрепил свои позиции на рынке.
R.O.C.S. — это также российская марка, принадлежащая WDS Company, входящей, в свою очередь, в состав компании "Диарси". Продукция экспортируется в 55 стран мира, а с 2020 года компания стала крупным игроком на мировом рынке интернет-торговли.
Мультфильмы, сериалы, кино
Отечественная анимация — на высоком уровне с незапамятных времён. Зарубежному зрителю нравятся "Ёжик в тумане" и "Сказка сказок" Юрия Норштейна. Как написал один пользователь ресурса IMDb:
"Я сам из Венгрии, и всё восточноевропейское мне очень близко. Гораздо ближе, чем американское или японское анимационное искусство".
Фото © Студия "Мельница"
Любовья японцев к "Чебурашке" — притча во языцех, но не отстаёт и современное производство. Одна из самых известных российских студий — "Анимаккорд". Здесь создают популярнейший мультсериал "Маша и Медведь", который называют также YouTube-феноменом (55 млрд просмотров). Этот мультик переведён на 25 языков в 100 странах мира. Продукт российской студии "Мельница" — мультфильм "Лунтик" транслируют в Финляндии, Венгрии, Сербии. Очень он любим и таиландской детворой. Студия "Петербург" — производитель мультфильма "Смешарики". В 2016 году американская компания Shout! Factory выкупила права на показ мультика на территории своей страны. Там он известен под вывеской Kikoriki. "Смешарики" переведены на 15 языков, их любят в 60 странах мира. Ещё один феномен — мультсериал "Фиксики" студии "Аэроплан" и продюсерской компании "Рики". В 2016 году он был включён в американскую образовательную программу для учащихся начальных классов Discovery Education.
Взрослая кинопродукция российских компаний также востребована за рубежом. Стриминговые сервисы часто покупают российские сериалы и фильмы. Компания Sreda — создатель сериала "Метод" (его ещё сравнивают с "Декстером"). Также в мировые топы входят проекты "Триггер", "Мажор", "Заступники" и другие продукты. Бренд "Марс Медиа Энтертейнмент" — создатель сериала "Золотая Орда", который пришёлся по душе зарубежному зрителю, ценящему исторические драмы.
Как быстро российские товары смогут заменить продукцию ушедших западных компаний?