Сотрудники завода "Вертолётов России" записали эффектный рэп-клип о своей работе

Рабочий авиационного завода в Улан-Удэ записал гимн клепальщиков в стиле хип-хоп. Компания "Вертолёты России" предоставила видеоролик РИА "Новости".

Клип на песню Дмитрия Чебурина "Клепальщики". Видео © Telegram / РИА "Новости"

Автор песни Дмитрий Чебурин рассказал в своём треке о работе клепальщиком и значении этой профессии в выпуске вертолётов. "Для нашей Родины мы строим крылья на века", — отмечает он. По словам Чебурина, неважно, где клепальщик работает, его миссия всё равно важна и нелегка. Сам клип был снят на производстве. В ролике есть также моменты с полётами вертолётов, которые выпускает компания.

В беседе с РИА "Новости" Чебурин рассказал, что музыку плотно стал писать год назад, а своё творчество он относит к стилям хип-хоп и рэп. На заводе клепальщик работает уже десять лет. Его самым любимым вертолётом является Ми-8, который похож, как отметил Чебурин, на басовую партию в хип-хопе — знаменитый семпл 808.