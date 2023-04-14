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14 апреля, 08:23

Алтарь, деньги и две бутылки кагора: В Подмосковье мужчина дерзко ограбил храм и уснул

В Подмосковье мужчина ограбил храм, напился кагора и уснул

В Московской области мужчина проник в храм, украл пожертвованные деньги и выпил две бутылки кагора. После этого он решил остаться в церкви и переночевал там. Об этом журналистам рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Инцидент произошёл в селе Пересветово, когда конкретно, не уточняется. В момент прибытия на место полицейских мужчина прятался за алтарём, его задержали.

"Правонарушитель пояснил, что разбил стекло и незаконно проник в храм. Похитив денежные средства, находившиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь", — уточнила Петрова.

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Выяснилось, что задержанному ранее судимому мужчине 30 лет, он житель Забайкальского края. По решению суда злодея отправили в СИЗО.

Ранее Лайф писал о том, что в Бугуруслане Оренбургской области суд оштрафовал настоятеля храма за попытку вытолкать прихожанку на улицу.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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