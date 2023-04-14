Почти 80% заявили о доверии Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство россиян — почти 80%, а его деятельность одобряют свыше 77% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, 79,7% граждан РФ выразили непосредственное доверие российскому лидеру, с ними не согласились 16,2% опрошенных. Кроме того, работу Путина на посту главы государства одобряют 77,1% респондентов.