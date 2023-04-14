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Регион
Опубликовано 14 апреля 2023, 08:44

Почти 80% заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Путину полностью доверяют почти 80% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство россиян — почти 80%, а его деятельность одобряют свыше 77% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, 79,7% граждан РФ выразили непосредственное доверие российскому лидеру, с ними не согласились 16,2% опрошенных. Кроме того, работу Путина на посту главы государства одобряют 77,1% респондентов.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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