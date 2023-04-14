"Авито" останется без генерального директора

Гендиректор сервиса объявлений "Авито" Владимир Правдивый покидает занимаемый пост. В дальнейшем руководство компанией перейдёт к правлению. Об этом сообщили в пресс-службе "Авито".

Правдивый работает в Avito с 2014-го, гендиректором компании является с 2016 года. Он покинет свой пост 29 апреля, после чего намерен сосредоточиться на вопросах здоровья и семьи.

"Я руковожу "Авито" более девяти лет — целая жизнь по эмоциям, вызовам и достижениям — рост в 30 раз по выручке и выход на позицию № 1 в мире. Это был марафон в темпе спринта, а последние три года — самые сложные, но и самые успешные", — сказал Правдивый.

Руководство компанией возьмёт на себя правление, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать Иван Гуз, занимавший пост замгендиректора, за поддержку бизнеса — финдиректор Сергей Пивень. Алгоритм принятия решений не изменится, уточнили в компании.