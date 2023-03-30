Гендиректор Nord Stream 2 покидает свой пост
Nord Stream 2 AG анонсировала отставку гендиректора компании Маттиаса Варнига
Маттиас Варниг. Обложка © Getty Images / Jens Büttner
Генеральный директор оператора "Северного потока – 2" — компании Nord Stream 2 AG — Маттиас Варниг в конце марта покидает занимаемый пост. Об этом говорится в сообщении оператора.
"Варниг завершит свой срок пребывания на посту гендиректора Nord Stream 2 AG и уйдёт в отставку в конце марта 2023 года", — сказано в сообщении.
Дальнейшая деятельность оператора "Северного потока – 2" будет осуществляться управляющим комитетом под руководством администратора Transliq AG. В Nord Stream 2 высоко оценили выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения и пожелали ему успехов во всех его будущих начинаниях.
А ранее Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств воздержались, а РФ, КНР и Бразилия поддержали. Вскоре после этого зампостпреда Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за международное расследование диверсии.