Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 17:47

Гендиректор Nord Stream 2 покидает свой пост

Nord Stream 2 AG анонсировала отставку гендиректора компании Маттиаса Варнига

<p>Маттиас Варниг. Обложка © Getty Images / Jens Büttner</p>

Маттиас Варниг. Обложка © Getty Images / Jens Büttner

Генеральный директор оператора "Северного потока – 2" — компании Nord Stream 2 AG — Маттиас Варниг в конце марта покидает занимаемый пост. Об этом говорится в сообщении оператора.

"Варниг завершит свой срок пребывания на посту гендиректора Nord Stream 2 AG и уйдёт в отставку в конце марта 2023 года", — сказано в сообщении.

Дальнейшая деятельность оператора "Северного потока – 2" будет осуществляться управляющим комитетом под руководством администратора Transliq AG. В Nord Stream 2 высоко оценили выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения и пожелали ему успехов во всех его будущих начинаниях.

Загадочный объект подняли со дна Балтийского моря у "Северного потока – 2"

Загадочный объект подняли со дна Балтийского моря у "Северного потока – 2"

А ранее Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств воздержались, а РФ, КНР и Бразилия поддержали. Вскоре после этого зампостпреда Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за международное расследование диверсии.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Северный поток – 2
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров