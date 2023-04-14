Олимпийский чемпион по биатлону заявил, что Киев стреляет себе в ногу запретом соревнований с РФ
Экс-биатлонист Васильев: Украина стреляет себе в ногу запретом соревнований с РФ
Украина стреляет себе в ногу, запрещая своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены атлеты из РФ и Белоруссии. Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
"Украинский Минспорт стреляет себе в ногу. Скоро в голову, наверное, выстрелит. Пусть их ребята соревнуются где угодно и с кем угодно", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Мастер спорта СССР затруднился ответить, как такие действия со стороны Незалежной могут повлиять на решение международных федераций по допуску спортсменов из РФ до соревнований. О том, что их возвращают, пока говорить рано, сейчас идёт "прощупывание почвы", заключил Васильев.
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Ранее Лайф писал, что на Украине опубликовали приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами. Согласно документу, за непослушание спортивные федерации будут лишать финансирования.
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