Международная федерация бобслея рассмотрит вопрос допуска россиян к соревнованиям в ближайшие месяцы
Международная федерация бобслея скоро рассмотрит вопрос допуска россиян
Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на одном из ближайших заседаний собирается рассмотреть вопрос возможности участия российских спортсменов в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу IBSF.
В федерации отметили, что они приняли к сведению рекомендации исполнительного совета МОК относительно участия атлетов из РФ и Белоруссии в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
"Поскольку наш сезон подошёл к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы", — добавили в пресс-службе IBSF.
Как сообщал Лайф, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".
ТАСС / EPA / URS FLUEELER