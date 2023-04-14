Международная федерация бобслея рассмотрит вопрос допуска россиян к соревнованиям в ближайшие месяцы

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на одном из ближайших заседаний собирается рассмотреть вопрос возможности участия российских спортсменов в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу IBSF.

В федерации отметили, что они приняли к сведению рекомендации исполнительного совета МОК относительно участия атлетов из РФ и Белоруссии в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

"Поскольку наш сезон подошёл к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы", — добавили в пресс-службе IBSF.