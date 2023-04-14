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14 апреля, 07:48

Международная федерация бобслея рассмотрит вопрос допуска россиян к соревнованиям в ближайшие месяцы

Международная федерация бобслея скоро рассмотрит вопрос допуска россиян

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на одном из ближайших заседаний собирается рассмотреть вопрос возможности участия российских спортсменов в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу IBSF.

В федерации отметили, что они приняли к сведению рекомендации исполнительного совета МОК относительно участия атлетов из РФ и Белоруссии в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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"Поскольку наш сезон подошёл к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы", — добавили в пресс-службе IBSF.

Как сообщал Лайф, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".

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Международный союз триатлона допустил россиян и белорусов к соревнованиям

Обложка ©

ТАСС / EPA / URS FLUEELER

Иван Косицын
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