Военное положение на Украине сыграло на руку Зеленскому, заявил политолог

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался военным положением в стране, чтобы установить диктатуру. Об этом заявил председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

"Зеленский воспользовался военным положением в стране для того, чтобы установить свою диктатуру. <...> Военное положение позволило ему на полную катушку развернуть репрессивный аппарат государства в отношении лиц, которые ему не нравятся или не устраивают его заокеанских кураторов", — отметил он.

По словам политолога, Зеленский ещё задолго до начала спецоперации осуществлял действия антиконституционного характера. Речь идёт о введении санкций против украинцев, нарушении принципов свободы слова в стране, закрытии медиахолдингов, создании "политических судилищ" в отношении конкурентов. Мезюхо подчеркнул, что даже в тот момент, когда Украина находится на последнем этапе своего существования, Зеленский продолжает готовиться к выборам президента. При этом президент избавляется от конкурентов и подчиняет людей.