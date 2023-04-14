Важно понять механизм развития: Эксперт рассказала, как действовать при панической атаке

При панической атаке лучше всего попросить помощи у окружающих людей. Об этом заявила кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Во-первых, если это случилось один раз, то обратиться за помощью к первым встречным или тем людям, которые рядом. Сесть, посидеть и дальше уже идти к специалисту, потому что нужно выяснить, что является причиной и каковы механизмы развития тревожности", — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам Сулим, паническая атака происходит внезапно, справиться с ней самостоятельно может быть непросто. Такой приступ случается из-за сильного чувства страха, в ответ на стресс или внешнее воздействие.

Паническую атаку могут сопровождать неконтролируемые физические проявления. Например, головокружение, одышка, ослабление мышечной активности. Также может потемнеть в глазах. В кровь выбрасывается много адреналина и кортизола.

Для борьбы с паническими атаками нужно избегать моментов, которые сильно возбуждают нервную систему. Нельзя переутомляться, чрезмерно употреблять напитки с кофеином и алкоголь.