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14 апреля, 10:33

Важно понять механизм развития: Эксперт рассказала, как действовать при панической атаке

Психолог Сулим посоветовала обратиться к окружающим при панической атаке

При панической атаке лучше всего попросить помощи у окружающих людей. Об этом заявила кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Во-первых, если это случилось один раз, то обратиться за помощью к первым встречным или тем людям, которые рядом. Сесть, посидеть и дальше уже идти к специалисту, потому что нужно выяснить, что является причиной и каковы механизмы развития тревожности", — отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам Сулим, паническая атака происходит внезапно, справиться с ней самостоятельно может быть непросто. Такой приступ случается из-за сильного чувства страха, в ответ на стресс или внешнее воздействие.

Паническую атаку могут сопровождать неконтролируемые физические проявления. Например, головокружение, одышка, ослабление мышечной активности. Также может потемнеть в глазах. В кровь выбрасывается много адреналина и кортизола.

Психолог объяснила, из-за чего секс может вызывать тревогу и панические атаки

Психолог объяснила, из-за чего секс может вызывать тревогу и панические атаки

Для борьбы с паническими атаками нужно избегать моментов, которые сильно возбуждают нервную систему. Нельзя переутомляться, чрезмерно употреблять напитки с кофеином и алкоголь.

Ранее Лайф рассказывал о том, что симптомы гипертонического криза часто бывают схожи с признаками панической атаки: тахикардия, повышение давления, тошнота, дрожь, головная боль и головокружение.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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