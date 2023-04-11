Названы первые признаки гипертонического криза

Симптомы гипертонического криза часто бывают схожи с признаками панической атаки: тахикардия, повышение давления, тошнота, дрожь, головная боль, головокружение, одышка, чувство давления за грудиной. Как отличить одно от другого, в беседе с Лайфом объяснил врач-невролог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Сергей Скрипченко.

Медик напомнил, что гипертонический криз — это неотложное состояние, вызванное резким повышением артериального давления, с развитием неврологических, сердечно-сосудистых, вегетативных и других симптомов. Причин для его развития достаточно — от банальных типа злоупотребления алкоголем и большим количеством кофе до более серьёзных, таких как резкая отмена гипотензивных препаратов, изменение погодных условий, гормональные нарушения, стресс и депрессивные состояния.

Термином "паническая атака" же называется внезапный эпизод сильного, неконтролируемого страха, который сопровождается целым рядом вегетативных симптомов. Здесь основная причина — тревога, с которой человек не может справиться самостоятельно. Паническая атака приводит к выбросу адреналина, который сужает сосуды и заставляет сердце биться чаще. При этом приходится интенсивнее дышать, чтобы обеспечить кислородом кровь и органы, а также напряжённые мышцы. Именно они ответственны за дрожь в теле. Человек пугается из-за такого приступа, потому что в этот момент он, как правило, находится в расслабленном состоянии, отдыхает или спит, отметил врач.

Симптомы двух этих состояний похожи. Однако есть признаки, которые точно помогут вам отличить одно от другого, подчеркнул собеседник Лайфа.

Длительность приступа . Классическая паническая атака длится до часа, а гипертонический криз может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

. Классическая паническая атака длится до часа, а гипертонический криз может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Регулярность . Отличие будет и в регулярности: гипертонический криз случается нечасто, панические атаки могут возникать раз в месяц, в неделю или даже каждый день.

. Отличие будет и в регулярности: гипертонический криз случается нечасто, панические атаки могут возникать раз в месяц, в неделю или даже каждый день. Артериальное давление . При панической атаке верхние цифры будут не выше 180, нижние до 100. Во время гипертонического криза показатели куда драматичнее: верхние цифры до 220, нижние минимум 100–120.

. При панической атаке верхние цифры будут не выше 180, нижние до 100. Во время гипертонического криза показатели куда драматичнее: верхние цифры до 220, нижние минимум 100–120. Чувство страха . При панической атаке человек не может найти себе места, ему очень страшно, он возбуждён и может даже кричать. При гипертоническом кризе это чувство не выражено или вовсе отсутствует.

. При панической атаке человек не может найти себе места, ему очень страшно, он возбуждён и может даже кричать. При гипертоническом кризе это чувство не выражено или вовсе отсутствует. Сердцебиение . Во время приступа панической атаки сердце бьётся так, как будто сейчас выскочит из груди, при гипертоническом кризе всё наоборот: ритм слабый, до 60 ударов в минуту.

. Во время приступа панической атаки сердце бьётся так, как будто сейчас выскочит из груди, при гипертоническом кризе всё наоборот: ритм слабый, до 60 ударов в минуту. Влияние медицинской помощи на состояние. Врач всегда сможет купировать гипертонический криз. Что касается панической атаки, то справиться с ней крайне сложно.