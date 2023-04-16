Не только мускулы: Как выбрать правильного фитнес-тренера по 5 критериям

Сегодня фитнес относится не столько к профессиональному спорту, сколько к определённому образу жизни. Его цель в первую очередь состоит в том, чтобы поддерживать здоровье, поэтому нужно чётко сформулировать, какие цели человек преследует. О том, как правильно выбрать тренера по фитнесу, в беседе с Лайфом рассказал невролог, мануальный терапевт Сергей Длин.

"Одни хотят развить силу, другие хотят похудеть благодаря фитнесу. Третьи ставят задачу пробежать марафон, а четвёртым нужна растяжка, сесть на шпагат и так далее. Под эти задачи и выбирайте тренера, потому что тренеры в фитнес-клубах, да и в спортивных клубах, они, как правило, являются спортсменами, которые специализируются на тех или иных видах спорта", — пояснил Длин.

Например, если нужно развить силу, накачать мышцы, то в тренеры лучше выбирать тяжелоатлета или бодибилдера, если пробежать марафон, то легкоатлета. А если хочется похудеть, стоит поискать наставника с соответствующим опытом, внешним видом, который к тому же разбирается в питании — а-ля диетолог или нутрициолог, отметил врач.

При этом без тренера в начале своего спортивного пути лучше не заниматься вовсе. Многие новички приходят в зал и не просто теряют там время, но ещё и губят своё здоровье, вредят организму, выполняя неправильные техники, параллельно теряя мотивацию. Поэтому задача тренера в том числе и в том, чтобы создать определённую систему под понимание целей.

Кстати, при выборе наставника также следует обратить внимание на то, как он налаживает контакт, ведь во время тренировок крайне важно иметь психологический комфорт. Кроме того, он должен расспросить о состоянии здоровья, выслушать о целях, в результате чего составить оптимальный график тренировок.

"Ещё один важный момент: когда тренер проводит занятие, очень важно, чтобы он контролировал технику выполнения упражнений и контролировал веса, с которыми вы работаете. Потому что зачастую люди стараются повесить их побольше, думая, что они могут, при этом они не понимают, как работают мышечные волокна", — подчеркнул эксперт.