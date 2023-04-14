Митрополит уличил Запад в желании ослабить Китай через украинский конфликт
Митрополит Тихон: Господь вразумит тех, кто хочет искать правду
Люди должны сами захотеть найти правду, Господь поможет им в этом, и тогда они познают истину. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в беседе с kp.ru.
Рассуждая о необходимости популяризировать историческую истину о Новороссии, он отметил, что историей является в первую очередь правда, которую не уничтожат или не исказят даже самые злые силы, ведь она в любом случае восторжествует. И хотя некоторые люди находятся под влиянием лжи, это поправимо.
"Постепенно люди будут сами изучать, сомневаться, ошибаться, находить и в конце концов напитываться этой правдой. А Господь сам вразумит тех, кто хочет искать правду. И они её почувствуют, узнают, оценят и полюбят. Но человек должен сам захотеть к правде прийти", — подчеркнул он.
Митрополит также рассказал о мультимедийных парках "Россия — моя история", которые созданы в 24 городах РФ (от Владивостока до Санкт-Петербурга). Там рассказывается о более чем тысячелетней истории страны. Создатели с разных сторон представили события и явления в жизни Руси, Малороссии, Новороссии, Украины. Не упущен и такой феномен, как украинский национализм: рассказывается его история, как он проявлялся и от кого получал поддержку. Митрополит выразил надежду, что экспозиция появится в Новороссии.
Он также заявил, что между Западом и РФ невозможны равноправные политические отношения, в лучшем случае — "кратковременное "дружеское" использование России Западом в своих интересах". В этом наша страна уже убедилась, поэтому хотелось бы верить, отметил митрополит, она не будет хоть какое-то время опускаться до самообмана. Кроме того, священнослужитель назвал ключевую причину украинского конфликта.
"Причина нынешних трагических событий — поставленная Западом задача поэтапного переформатирования России в Украину против Китая. <...> Главное противостояние в мире сегодня — конфронтация между глобалистским Западом и КНР", — сказал он.
По его словам, Запад хочет ослабить Китай через войну и сменить в этой стране режим. Как отметил митрополит, единственным гипотетическим противником КНР может быть РФ, но ей ведь это не нужно. Чтобы поменять руководство Кремля, западные страны стали вводить санкции, но и они не подействовали. В надежде ослабить Россию европейские элиты пришли к умозаключению, что против неё можно поставить Украину, резюмировал священнослужитель.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развернул репрессивный аппарат на полную катушку. По его словам, глава киевского режима ещё задолго до начала спецоперации осуществлял действия антиконституционного характера.
ТАСС / Андрей Рубцов