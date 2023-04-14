Митрополит уличил Запад в желании ослабить Китай через украинский конфликт

Люди должны сами захотеть найти правду, Господь поможет им в этом, и тогда они познают истину. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в беседе с kp.ru.

Рассуждая о необходимости популяризировать историческую истину о Новороссии, он отметил, что историей является в первую очередь правда, которую не уничтожат или не исказят даже самые злые силы, ведь она в любом случае восторжествует. И хотя некоторые люди находятся под влиянием лжи, это поправимо.

"Постепенно люди будут сами изучать, сомневаться, ошибаться, находить и в конце концов напитываться этой правдой. А Господь сам вразумит тех, кто хочет искать правду. И они её почувствуют, узнают, оценят и полюбят. Но человек должен сам захотеть к правде прийти", — подчеркнул он.

Митрополит также рассказал о мультимедийных парках "Россия — моя история", которые созданы в 24 городах РФ (от Владивостока до Санкт-Петербурга). Там рассказывается о более чем тысячелетней истории страны. Создатели с разных сторон представили события и явления в жизни Руси, Малороссии, Новороссии, Украины. Не упущен и такой феномен, как украинский национализм: рассказывается его история, как он проявлялся и от кого получал поддержку. Митрополит выразил надежду, что экспозиция появится в Новороссии.

Он также заявил, что между Западом и РФ невозможны равноправные политические отношения, в лучшем случае — "кратковременное "дружеское" использование России Западом в своих интересах". В этом наша страна уже убедилась, поэтому хотелось бы верить, отметил митрополит, она не будет хоть какое-то время опускаться до самообмана. Кроме того, священнослужитель назвал ключевую причину украинского конфликта.

"Причина нынешних трагических событий — поставленная Западом задача поэтапного переформатирования России в Украину против Китая. <...> Главное противостояние в мире сегодня — конфронтация между глобалистским Западом и КНР", — сказал он.

По его словам, Запад хочет ослабить Китай через войну и сменить в этой стране режим. Как отметил митрополит, единственным гипотетическим противником КНР может быть РФ, но ей ведь это не нужно. Чтобы поменять руководство Кремля, западные страны стали вводить санкции, но и они не подействовали. В надежде ослабить Россию европейские элиты пришли к умозаключению, что против неё можно поставить Украину, резюмировал священнослужитель.