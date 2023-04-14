Путин на совещании Совбеза предложил обсудить информационную безопасность РФ
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности.
Путин на совещании Совета безопасности РФ. Видео © kremlin.ru
"В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, в условиях сегодняшнего дня — чрезвычайно важный. Речь идёт об информационной безопасности России", — заявил глава государства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президенту РФ Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство россиян — почти 80%, а его деятельность одобряют свыше 77% граждан. Таковы результаты недавнего опроса ВЦИОМа.