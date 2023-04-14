Путин на совещании Совбеза предложил обсудить информационную безопасность РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности.

"В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, в условиях сегодняшнего дня — чрезвычайно важный. Речь идёт об информационной безопасности России", — заявил глава государства.