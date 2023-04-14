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14 апреля, 11:01

Путин на совещании Совбеза предложил обсудить информационную безопасность РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности.

Путин на совещании Совета безопасности РФ. Видео © kremlin.ru

"В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, в условиях сегодняшнего дня — чрезвычайно важный. Речь идёт об информационной безопасности России", — заявил глава государства.

В Кремле рассказали, состоится ли прямая линия с Путиным

В Кремле рассказали, состоится ли прямая линия с Путиным

Ранее Лайф рассказывал о том, что президенту РФ Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство россиян — почти 80%, а его деятельность одобряют свыше 77% граждан. Таковы результаты недавнего опроса ВЦИОМа.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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