Россияне рассказали, по каким принципам выбирают врачей

Четверть россиян (25%) выбирают врачей по рекомендациям близких и знакомых, сообщает RT со ссылкой на опрос, проведённый специалистами СК "Росгосстрах" и банка "Открытие".

Ещё 15% участников исследования выбирают медиков по территориальному признаку, то есть обращаются за помощью к специалистам, которые принимают недалеко от их места жительства. Также около 13% респондентов опираются на отзывы в Интернете, 9% заявили, что прислушиваются ко мнению докторов о коллегах, а 8% опрошенных отметили, что первым делом ориентируются на ценник услуг.

Среди главных признаков профессионализма медиков россияне назвали квалификацию (29%), большой опыт работы (25%) и плотную запись на приём (12%). Вместе с тем 39% респондентов считают, что чем старше врач, тем он опытнее, а для 36% возраст медика не имеет значения.