Иеромонах рассказал, можно ли есть в Страстную пятницу

В Страстную пятницу верующие должны соблюдать полное голодание. Об этом сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с NEWS.ru.

Как указал священнослужитель, в этот день православные вспоминают страсти Христовы, его страдания и крестную гибель. По словам иеромонаха, согласно типикону (религиозному закону) в течение суток с начала Страстной пятницы нужно соблюдать полное голодание. Для немощных или неспособных к нагрузкам по состоянию здоровья допускается употребление хлеба и воды.

"У нас так редко кто постится, но типикон предполагает. Сутки голодать, ничего кроме воды", — объяснил священник.

Также иеромонах предупредил, что освящённые куличи и яйца нельзя есть в Великую субботу, поскольку в этот день всё ещё продолжается пост.