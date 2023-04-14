Иеромонах рассказал, можно ли есть в Страстную пятницу
Иеромонах Феодорит: В Страстную пятницу нужно соблюдать полное голодание
В Страстную пятницу верующие должны соблюдать полное голодание. Об этом сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с NEWS.ru.
Как указал священнослужитель, в этот день православные вспоминают страсти Христовы, его страдания и крестную гибель. По словам иеромонаха, согласно типикону (религиозному закону) в течение суток с начала Страстной пятницы нужно соблюдать полное голодание. Для немощных или неспособных к нагрузкам по состоянию здоровья допускается употребление хлеба и воды.
"У нас так редко кто постится, но типикон предполагает. Сутки голодать, ничего кроме воды", — объяснил священник.
Также иеромонах предупредил, что освящённые куличи и яйца нельзя есть в Великую субботу, поскольку в этот день всё ещё продолжается пост.
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ТАСС / Елена Афонина