Важные дела лучше перенести: Астролог предупредила, что ретроградный Меркурий снова может изгадить планы

Решивших поехать в путешествие или устроиться на работу в период с 21 апреля по 15 мая ждут непредвиденные изменения. Об этом рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина. По её словам, резкий поворот возможен из-за влияния ретроградного Меркурия.

"Ближайший период ретроградного Меркурия начнётся 21 апреля и продлится до 15 мая. Если путешествие или командировка выпадает на это время и перенести событие никак нельзя, надо тщательно к нему подготовиться", — сказала она в беседе с "Москвой 24".

Во время ретроградного Меркурия также лучше не начинать важных дел. Например, не стоит совершать крупные сделки или устраиваться на работу, указала астролог. Она считает, что в такой период растёт риск искажения информации.

Также Файкина предупредила, что у кого-то может сорваться запланированная поездка. А если она состоится, то есть риск недоразумений и ошибок, поэтому важно тщательно подготовиться. Опаснее всего ехать в новые места. Во время ретроградного Меркурия высок риск что-то потерять, астролог рекомендовала внимательно следить за вещами.