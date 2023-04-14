Запчастей-то нет: Польскому заводу предрекли проблемы с ремонтом украинских танков
Defence24: У Польши нет комплектующих для ремонта украинских танков Т-64
У польского бронетанкового завода Bumar-Labedy нет комплектующих для ремонта украинских Т-64, поскольку они отличаются от выпускаемых в стране Т-72, сообщает издание Defence24.
В публикации говорится, что на предприятии могли бы ремонтировать танки Т-72М и Т-72М1, у которых установлен лазерный прицел. А в танках Т-64Б и Т-64БМ применяются такие устаревшие системы управления огнём, как 1А33 "Обь" и 1А43У "Рось". Кроме того, двигатели для Т-64 уже давно сняты с польского производства. Автор материала отмечает, что сейчас неизвестно, какое количество запасов запчастей может быть в распоряжении Украины, но в любом случае по мере продолжения боевых действий они будут заканчиваться.
"Неизвестно, каковы запасы комплектных систем управления огнём и компонентов к ним, которыми может располагать Украина, и неизбежно таяние этих запасов с продолжающимися боевыми действиями", — говорится в статье.
А ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о решении Варшавы передать Киеву 200 БТР Rosomak. Также, по его словам, поляки предоставят ВСУ самоходные миномёты, ракетное вооружение и истребители МиГ.
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