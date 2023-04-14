Запчастей-то нет: Польскому заводу предрекли проблемы с ремонтом украинских танков

В публикации говорится, что на предприятии могли бы ремонтировать танки Т-72М и Т-72М1, у которых установлен лазерный прицел. А в танках Т-64Б и Т-64БМ применяются такие устаревшие системы управления огнём, как 1А33 "Обь" и 1А43У "Рось". Кроме того, двигатели для Т-64 уже давно сняты с польского производства. Автор материала отмечает, что сейчас неизвестно, какое количество запасов запчастей может быть в распоряжении Украины, но в любом случае по мере продолжения боевых действий они будут заканчиваться.