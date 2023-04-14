Белорусские лётчики Су-25 завершили доподготовку в России

Лётчики из Белоруссии завершили прохождение в РФ доподготовки по эксплуатации штурмовиков Су-25, в том числе с применением специальных боеприпасов. Об этом рассказали в Минобороны России.

В России завершилась доподготовка лётчиков Су-25 Белоруссии. Видео © t.me / mod_russia

"В учебном центре ВКС РФ завершена доподготовка лётного и инженерно-технического состава Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25", — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Как уточнили в МО РФ, подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов. Это позволило, в частности, освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объёме, а полученные навыки послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства.