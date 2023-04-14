Захарова: Норвегия, высылая дипломатов РФ, подтверждает статус враждебной страны

Захарова подчеркнула, что никаких конкретных претензий российским дипломатам в Норвегии так и не предъявили, при этом в последние месяцы норвежские СМИ развернули очередную фейковую кампанию по якобы разоблачению российской "шпионской деятельности". Дипломат не сомневается, что медийные вбросы с подачи власти и спецслужб и под воздействием извне являлись заранее спланированной акцией с целью обострить отношения с Москвой.