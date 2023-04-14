Захарова: Норвегия, высылая дипломатов РФ, подтверждает статус враждебной страны
Норвегия, решив выслать 15 российских дипломатов, подтверждает статус враждебного России государства, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. По словам дипломата, действия Осло не останутся без ответа.
Захарова подчеркнула, что никаких конкретных претензий российским дипломатам в Норвегии так и не предъявили, при этом в последние месяцы норвежские СМИ развернули очередную фейковую кампанию по якобы разоблачению российской "шпионской деятельности". Дипломат не сомневается, что медийные вбросы с подачи власти и спецслужб и под воздействием извне являлись заранее спланированной акцией с целью обострить отношения с Москвой.
"Российско-норвежским контактам нанесён серьёзный удар. Норвегия всё больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жёсткий ответ", — резюмировала Захарова.
Лайф сообщал, что 13 апреля власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 российских дипломатов. Как утверждает глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт, сотрудники Посольства РФ якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.
Telegram / МИД России