В Херсонской области в связи с Пасхой на одну ночь отменили комендантский час
В Херсонской области в связи с празднованием Пасхи отменено действие комендантского часа в ночь с 15 на 16 апреля. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"В связи с празднованием великого праздника Пасхи своим указом отменяю действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля", — написал он в телеграм-канале.
По словам Сальдо, по случаю Пасхи понедельник, 17 апреля, объявляется в регионе дополнительным выходным днём. Добавим, что комендантский час во всех населённых пунктах Херсонской области действует с 21:00 до 05:00.
Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области. Он отметил, что попытки Киева обречены на провал.
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