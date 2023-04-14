В Херсонской области в связи с Пасхой на одну ночь отменили комендантский час

В Херсонской области в связи с празднованием Пасхи отменено действие комендантского часа в ночь с 15 на 16 апреля. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В связи с празднованием великого праздника Пасхи своим указом отменяю действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сальдо, по случаю Пасхи понедельник, 17 апреля, объявляется в регионе дополнительным выходным днём. Добавим, что комендантский час во всех населённых пунктах Херсонской области действует с 21:00 до 05:00.