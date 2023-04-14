МО РФ сообщило об успехах в борьбе с диверсантами на Купянском направлении

Российские военные за последние сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Потери противника на этом направлении за сутки, с его слов, составили до 60 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а ещё две гаубицы Д-20.

"На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ. Кроме того, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп", — сообщил Конашенков.