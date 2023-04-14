КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 12:23

МО РФ сообщило об успехах в борьбе с диверсантами на Купянском направлении

Конашенков: Действия пяти украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении

Российские военные за последние сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Потери противника на этом направлении за сутки, с его слов, составили до 60 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а ещё две гаубицы Д-20.

"На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ. Кроме того, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп", — сообщил Конашенков.

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Напомним, что буквально на днях российские военные из группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении две другие диверсионно-разведывательные группы.

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Vk.com / Минобороны России

Марина Калегина
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