Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили до 340 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков также добавил, что подразделения Южной группировки войск поддерживают наступательные действия в районе Артёмовска. В частности, в данном районе было совершенно 14 вылетов самолётов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.