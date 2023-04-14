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Регион
Опубликовано 14 апреля 2023, 12:39
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ВСУ за сутки лишились до 340 бойцов на смертоносном Донецком направлении

Конашенков: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 340 бойцов

Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили до 340 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков также добавил, что подразделения Южной группировки войск поддерживают наступательные действия в районе Артёмовска. В частности, в данном районе было совершенно 14 вылетов самолётов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.

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Ранее сообщалось, что бойцы "Вагнера" ведут интенсивные бои за кварталы в западных районах Артёмовска. По данным Минобороны РФ, действующие на флангах подразделения ВДВ оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и перебросить резервы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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