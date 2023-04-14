ВСУ за сутки лишились до 340 бойцов на смертоносном Донецком направлении
Конашенков: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 340 бойцов
Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили до 340 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков также добавил, что подразделения Южной группировки войск поддерживают наступательные действия в районе Артёмовска. В частности, в данном районе было совершенно 14 вылетов самолётов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.
Ранее сообщалось, что бойцы "Вагнера" ведут интенсивные бои за кварталы в западных районах Артёмовска. По данным Минобороны РФ, действующие на флангах подразделения ВДВ оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и перебросить резервы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ