Украина ещё очень долго будет тяжёлым финансовым камнем на шее США и Европы. Такое мнение в беседе с нашими коллегами из РИАМО озвучил политолог Артём Косоруков. В этом плане он согласился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который заявил, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и как только США и страны Европы прекратят её содержать, конфликт закончится.

Политолог напомнил, что за 2022 год из 130 млрд долларов ВВП Украины 126 млрд долларов пришли из Америки и Евросоюза. Сейчас экономика этой страны полностью зависит от внешнего финансирования, и после окончания специальной военной операции положение Украины не изменится.

"Соединённым Штатам и Европейскому союзу придётся какое-то время расходовать значительные средства на восстановление экономики какой-то части Украины. К тому моменту под контролем Украины останется достаточно несуверенная часть, потому что она будет полностью зависеть от западного финансирования", — заключил Косоруков.