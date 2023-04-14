Власти США должны пересмотреть свою поддержку Украины, чтобы не раздувать её ожидания и побудить Киев сесть за стол переговоров. Такое мнение высказал экс-помощник бывшего президента Штатов Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

В статье для издания The American Conservative он отметил, что граница Украины и военный статус страны не должны волновать Вашингтон, как и планы Киева "по возвращению Крыма военным путём". Также Бэндоу считает нейтральный статус Незалежной приемлемым результатом для США. Он добавил, что американские политики должны рассматривать кризис на Украине как внутриевропейский, а не глобальный вопрос.

Как утверждает Бэндоу, несмотря на заявления американских властей, США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и Белый дом ведёт крупномасштабную опосредованную войну против государства, обладающего ядерным оружием. При этом автор материала призвал Вашингтон не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в третью мировую войну.

По мнению Бэндоу, нынешний кризис спровоцирован ошибочными действиями Запада в отношении РФ после окончания холодной войны. Он заявил, что окончание конфликта на Украине должно отражать географические реалии и удовлетворять интересы Москвы. Как полагает автор, для стабильного мира Украина не должна войти в НАТО, а Россия должна быть экономически, дипломатически и культурно реинтегрирована в международный правопорядок.