Депутата обвинили в избиении топ-менеджера Россельхозбанка и его отца, но у него другая версия

Подмосковная полиция проверяет причастность местного депутата Евгения Черницова к нападению на топ-менеджера Россельхозбанка и его отца в городе Ступино. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Нападение депутата на топ-менеджера Россельхозбанка и его отца. Видео © SHOT

41-летний директор одного из департаментов Россельхозбанка сообщил, что 38-летний депутат напал на них с отцом-пенсионером на улице в Ступине. Этот инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцы подтвердили эту версию. Уточняется, что автомобиль Черницова перегородил дорогу другой машине, после чего депутат вытащил из неё пенсионера, избил его и второго мужчину, который пытался заступиться за отца. В итоге у 64-летнего мужчины диагностировали перелом носа, а у его сына — ушибы лица.

Однако сам депутат отрицает обвинения и заявляет, что, наоборот, мужчины напали на него, когда он ехал в машине с ребёнком. В данной ситуации сейчас разбираются правоохранительные органы.