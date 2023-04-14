Под Пензой ревнивый депутат пытался нанять киллера для убийства мужа бывшей
Депутат Собрания представителей Сердобского района Алексей Петров. Обложка © Telegram / SHOT
Жителя Пензенской области задержали правоохранители за попытку организации заказного убийства. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Заказчиком мог бы стать депутат Собрания представителей Сердобского района Алексей Петров. Он не смог пережить того, что бывшая, но всё ещё любимая супруга, вышла замуж за другого. Петров решил устранить соперника. Так, он накопил 200 тысяч рублей и стал искать киллера, но полицейские нашли его раньше. Теперь ему грозит срок.
Ранее экс-главу Департамента образования Приморья осудили на 9,5 года за убийство жены. Преступление было совершено ещё 10 лет назад.