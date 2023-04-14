Под Пензой ревнивый депутат пытался нанять киллера для убийства мужа бывшей

Заказчиком мог бы стать депутат Собрания представителей Сердобского района Алексей Петров. Он не смог пережить того, что бывшая, но всё ещё любимая супруга, вышла замуж за другого. Петров решил устранить соперника. Так, он накопил 200 тысяч рублей и стал искать киллера, но полицейские нашли его раньше. Теперь ему грозит срок.