КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 14:15

В Москве 14-летняя школьница родила после изнасилования сверстником-мигрантом

В Москве 14-летняя школьница родила на восьмом месяце беременности после изнасилования сверстником-мигрантом, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на днях семиклассница отправилась в ТЦ, где ей внезапно поплохело. На место вызвали бригаду медиков, которая увезла её в больницу. Там выяснилось, что девочка находится на восьмом месяце беременности. Кроме того, чтобы спасти юную мать и ребёнка, врачам пришлось сделать экстренное кесарево.

Родители школьницы всё это время не подозревали, что их дочь находится в положении. В итоге сама несовершеннолетняя рассказала, что на спортивной площадке познакомилась с ровесником из Киргизии. Новый друг настойчиво ухаживал за девочкой, и она попросту не сумела дать отпор. Полицейским удалось установить, что насильник уже сбежал в Киргизию. В настоящее время правоохранители продолжают проверку, а в отношении родителей семиклассницы возбудили административное дело о неисполнении обязанностей.

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Ранее Лайф рассказывал, что 15-летняя школьница всю ночь мучилась изжогой и не догадывалась об "интересной" причине, пока утром не родила. Со слов девочки, она не знала, что ждёт ребёнка, тем более что тесты на беременность показывали отрицательный результат.

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Freepik / yanalya

Наталья Исакова
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