В Москве 14-летняя школьница родила после изнасилования сверстником-мигрантом

В Москве 14-летняя школьница родила на восьмом месяце беременности после изнасилования сверстником-мигрантом, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на днях семиклассница отправилась в ТЦ, где ей внезапно поплохело. На место вызвали бригаду медиков, которая увезла её в больницу. Там выяснилось, что девочка находится на восьмом месяце беременности. Кроме того, чтобы спасти юную мать и ребёнка, врачам пришлось сделать экстренное кесарево.

Родители школьницы всё это время не подозревали, что их дочь находится в положении. В итоге сама несовершеннолетняя рассказала, что на спортивной площадке познакомилась с ровесником из Киргизии. Новый друг настойчиво ухаживал за девочкой, и она попросту не сумела дать отпор. Полицейским удалось установить, что насильник уже сбежал в Киргизию. В настоящее время правоохранители продолжают проверку, а в отношении родителей семиклассницы возбудили административное дело о неисполнении обязанностей.