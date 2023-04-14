В Петербурге дети заставили восьмилетнего мальчика на камеру есть мусор

Прокуратура организовала проверку после видео с издевательством над восьмилетним мальчиком в Санкт-Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Сверстники издеваются над восьмилетним мальчиком в Петербурге. Видео © 78.ru

Речь идёт о видео, на котором дети заставляют восьмилетнего мальчика взять в рот различные предметы, в том числе палки и различный мусор. Как пишет портал "78.ru", мать школьника утверждает, что ребята стали распространять это видео в Сети. По факту произошедшего родителей хулиганов привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. ГСУ СК России по Петербургу организована доследственная проверка.

"Прокуратура Выборгского района города Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, снятого на видео во дворе д. 5 корп. 3 по ул Руднева", — говорится в сообщении.

Прокуратура оценит деятельность уполномоченных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также ведомство контролирует ход процессуальной проверки, которую по данному факту проводят правоохранители.