Военный эксперт объяснил, почему Китай не говорит о проведении США опытов с коронавирусом

Китай не выступает за то, чтобы проведение американцами опытов с коронавирусом признали на мировом уровне, из-за компромата. Такое мнение в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" выразил военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

Военный эксперт Никулин объяснил, почему Китай замалчивает проведение США опытов с коронавирусом. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Видимо, там какие-то есть компрометирующие их (китайцев. — Прим. Лайфа) моменты. Но в любом случае чем раньше они выступят на эту тему, тем лучше для них", — отметил он.

Эксперт добавил, что коронавирус является биологическим оружием. Специалист напомнил о публикации журнала Nature, в которой американцы подробно изложили, как из двух частей собрали гибридный вирус. По словам специалиста, США испытывали его не только на мышах, но и на людях. Никулин добавил, что в результате произошла утечка вируса из биолаборатории.

"В июле 2019-го был закрыт из-за биологической угрозы Форт-Детрик в штате Мэриленд. Это крупнейший в мире военно-биологический центр США. В августе была статья в The New York Times о том, что появилась в Штатах неизвестная лёгочная болезнь, которую назвали болезнью вейперов. К тому времени заразившихся было больше 500 человек. Из них погибло там человек 30 примерно. Среди погибших были военнослужащие Армии США, которые как раз охраняли этот самый Форт-Детрик", — рассказал гость программы, добавив, что позже у этих военных выявили коронавирус.

Никулин подчеркнул, что 44-й президент США Барак Обама запретил проведение таких опасных экспериментов на территории США. Поэтому опыты с "вновь созданным вирусом" перенесли уже в третьи страны: в Швейцарию, Китай и на Украину.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с участием военного эксперта по химическому и биологическому оружию Игоря Никулина смотрите здесь.