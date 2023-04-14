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14 апреля, 15:31

Противочумные костюмы и мыло: Военный эксперт перечислил методы защиты при биокатастрофе

Эксперт Никулин рекомендовал противочумные костюмы в случае биологической атаки

В случае биологической атаки необходимо спасаться с помощью противочумных костюмов и противогазов. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

Военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал о действиях при биологической атаке. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Противочумные костюмы есть такие. В советские времена в каждом детском лагере были и противочумные костюмы, и противогазы, и всякие там холерные горшки. Я приведу простой пример. В 60-х годах, когда был гонконгский грипп, только в Москве в один день обратилось в систему здравоохранения 135 000 человек, система спокойно с этим справилась", — сказал он.

Он добавил, что в случае такой атаки необходимо обратиться к медикам. Также Никулин рекомендовал метод защиты от вирусов — придя с улицы, нужно обработать руки и нос с мылом. Он считает, что это хороший метод профилактики ОРВИ. Наиболее эффективно именно хозяйственное мыло, указал специалист.

Полную версию очередного выпуска "Дайте сказать!" смотрите по ссылке.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия полностью готова отразить потенциальные биологические угрозы.

Обложка ©

YouTube / "Дайте сказать!"

Илья Суриков
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