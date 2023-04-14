Противочумные костюмы и мыло: Военный эксперт перечислил методы защиты при биокатастрофе
Эксперт Никулин рекомендовал противочумные костюмы в случае биологической атаки
В случае биологической атаки необходимо спасаться с помощью противочумных костюмов и противогазов. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.
Военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал о действиях при биологической атаке. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
"Противочумные костюмы есть такие. В советские времена в каждом детском лагере были и противочумные костюмы, и противогазы, и всякие там холерные горшки. Я приведу простой пример. В 60-х годах, когда был гонконгский грипп, только в Москве в один день обратилось в систему здравоохранения 135 000 человек, система спокойно с этим справилась", — сказал он.
Он добавил, что в случае такой атаки необходимо обратиться к медикам. Также Никулин рекомендовал метод защиты от вирусов — придя с улицы, нужно обработать руки и нос с мылом. Он считает, что это хороший метод профилактики ОРВИ. Наиболее эффективно именно хозяйственное мыло, указал специалист.
Полную версию очередного выпуска "Дайте сказать!" смотрите по ссылке.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия полностью готова отразить потенциальные биологические угрозы.
YouTube / "Дайте сказать!"