Джигурда рассказал, что с начала СВО от него отреклась родная сестра из Киева

Эпатажный шоумен Никита Джигурда в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что после 24 февраля 2022 года от него отказалась родная сестра, проживающая в Киеве. По его словам, та изначально занимала проукраинскую позицию и оправдывала убийства мирных жителей Донбасса тем, что на президентских выборах они голосовали за Виктора Януковича.

"Я ей говорю: "Дети голосовали, старики, женщина, учительница, которая на Донбассе преподавала всю жизнь украинский язык, хату которой разбомбили. Как ты можешь говорить?" Мы с сестрой идеологически разные, на сегодняшний день я для неё не существую", — отметил 62-летний Джигурда.

Сейчас, по словам артиста, сестра вместе с родными переехала к 87-летней матери в Польшу (женщина является чистокровной полячкой). Со слов Джигурды, его мама в силу возраста информационно уязвима, поэтому ведётся на фейки, которые крутят по польскому телевидению.