Санкционная политика Америки и её сателлитов привела к дедолларизации экономики. Об этом в беседе с RT заявила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Ольга Ковитиди.

По её словам, политизация международных экономических процессов, которой сейчас способствуют США, привела к развитию токсичности долларовой системы.

"Применяемая сегодня в России новая финансовая система является полностью правильной, поскольку отвечает интересам экономической безопасности России", — подчеркнула Ковитиди.