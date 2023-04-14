В Совфеде рассказали, почему долларовая система стала токсичной
Сенатор Ковитиди: Санкционная политика США привела к дедолларизации экономики
Санкционная политика Америки и её сателлитов привела к дедолларизации экономики. Об этом в беседе с RT заявила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Ольга Ковитиди.
По её словам, политизация международных экономических процессов, которой сейчас способствуют США, привела к развитию токсичности долларовой системы.
"Применяемая сегодня в России новая финансовая система является полностью правильной, поскольку отвечает интересам экономической безопасности России", — подчеркнула Ковитиди.
Ранее во Всемирном банке заявили, что рубль может заменить доллар. Там подчеркнули, что все возможности у России для этого есть.
ТАСС / Михаил Терещенко