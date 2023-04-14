В преддверии Пасхи в РЭО рассказали, какие коробки для яиц самые экологичные

Во время празднования Пасхи следует не забывать об экологии и придерживаться раздельного сбора отходов. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО). Картонные упаковки, пластиковые и стеклянные бутылки нужно выбрасывать в контейнер для вторсырья.

"Постарайтесь снизить потребление товаров в излишней упаковке и количество неперерабатываемых отходов. Например, яйца к праздничному пасхальному столу лучше покупать в упаковке из пульперкартона, а не из вспененного полистирола. Последний в России не перерабатывается и считается одним из самых неэкологичных материалов", — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кроме того, РЭО призвал использовать для окраски яиц не магазинные красители, а натуральные продукты, например куркуму, луковую шелуху, голубику, свекольный сок и шпинат. Так можно избежать лишней упаковки. Также лучше не использовать термоплёнку, поскольку она не перерабатывается. А при покупке куличей лучше выбирать те, которые обёрнуты в картонную упаковку.